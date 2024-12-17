日本投行專才5萬租GRAND AUSTIN高層三房 租金較兩年半升逾三成
撰文：黃祐樺
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租務需求旺盛，有日本投行的金融專才以每月5萬元，租用九龍站GRAND AUSTIN 高層三房，呎租55元，租金較兩年半前同類高層單位升逾三成。
中原地產分行經理胡鴻洲表示，是次成文為九龍站GRAND AUSTIN 5A座高層A室，實用面積902平方呎，屬三房套房及儲物房間隔，單位座向東方，外望開揚都市景，單位最新以每月5萬元租出，呎租55元。
至於，新租客為日本投行金融才俊，見單位間隔實用，考慮片刻即決定承租作新居。
同類高層單位租金兩年半升34%
參考同類租賃成交單位要追溯至2022年7月，當時一伙5A座高層A室，實用面積相同單位以月租3.7萬元租出，呎租41元，反映同類高層單位租金兩年半升34%。
據悉，業主於2023年4月以2199萬元購入單位，持貨至今逾1年半，以是次租金計料租金回報2.7厘。
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