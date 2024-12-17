屯門PARKVILLE菜檔地舖1380萬沽　原業主持貨5個月速賺350萬

雖然零售市道疲弱，不過民生區舖市依然錄得投資者短炒個案，屯門THE PARKVILLE一個由菜檔租用的地舖，新近以1,380萬元沽出，較投資者今年7月底買入價帳面升值約34%或350萬元。



據代理消息，上述舖位為屯門鄉事會路88號THE PARKVILLE地下G1號舖，建築面積約415平方呎，新近以1,380萬元沽出，成交呎價約3.33萬元。該舖位由菜檔以每月5.25萬元承租，新買家享租金回報4.6厘。

翻查資料，THE PARKVILLE由新世界（0017）興建，而其基座商舖在2021年由宏安地產（1243）夥長實（01113）執行董事趙國雄的兒子趙朗斥資3億元買入。其後在2022年10月份起拆售，上述THE PARKVILLE地下G1號舖，曾叫價1,743萬元，最終在今年7月由投資者斥1030萬元購入。

以最新成交價計算，該投資者持貨逾4個月後成功沽出，帳面獲利350萬元或34%。