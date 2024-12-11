屯門凱和山連傢俬現樓示位曝光　採摩卡慕斯風格　惟內設「黑廁」

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目凱和山，日前開放兩伙現樓連傢俬示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋一房至兩房。



採摩卡慕斯主題 惟浴室屬「黑廁」

當中一伙連傢俬單位為凱和山第3座10樓J室，實用面積約384平方呎，屬一房戶型，樓高約3.15米。整體以摩卡慕斯（Mocha Mousse）為主題，主要採用棕色調，設木製和雲石傢俱，並附一系列朱古力、咖啡色家品及部分金色擺設。

另外，廚房為開放式設計，設L型工作台面，電磁爐及抽油煙機等家電齊備。客飯廳開則方正，外接22平方呎玻璃趟門露台，提升室內採光度。睡房長約3.05米，寬約2.4米，空間寬落，景觀與客廳同向，外望山景。值得留意的是，浴室不設窗戶，屬「黑廁」。

↓↓ 凱和山第3座10樓J室↓↓

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以米綠色為主色調

另一伙連傢俬單位為凱和山第3座10樓F室，實用面積約499平方呎，屬兩房戶型，間隔開揚。單位以米綠色系為主要色調，選用大量木製傢俱，搭配米白色家品連貫各空間，並配以少量墨綠色。

該單位屬開放式廚房設計，長型客飯廳可放置4人餐台，外連22平方呎玻璃趟門露台，並設落地玻璃窗，提升採光及空間感。至於睡房方面，主人房長約3.42米，寬約2.4米，空間闊落，景觀同樣與客廳同向。而睡房1長約2.15米，寬約2.05米，開則寬敞。另外，該單位浴室同樣為「黑廁」設計。

↓↓凱和山第3座10樓F室↓↓

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項目提供693伙 最大洋房3419呎

凱和山共設4座大樓，提供693伙單位，標準戶型涵蓋開放式至4房單位，實用面積471至1474平方呎。另設51伙特色戶，4伙複式連花園或天台別墅及14座單棟洋房，實用面積1,540至3,419平方呎。