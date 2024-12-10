凱和山劈兩成加推70伙　呎價低見7998元　三百呎開放式折實248萬

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門掃管笏管翠路的低密度住宅項目凱和山，今日（10日）加推第3號價單，提供70伙，入場費約248萬元起，價錢較以往有20%折讓。



開放式戶291呎折實價248萬

當中，入場單位是第5座2樓J單位，實用面積為291平方呎，屬開放式單位，扣除付款計劃連同其他折扣優惠最高26%後，折實價約248萬元，呎價為8,522元。而最低呎價單位是第3座2樓B單位，實用面積為471平方呎，屬兩房間隔，扣除付款計劃連同其他折扣優惠最高26%後，折實價為376.7萬元，呎價為7,998元。

上月高7層同類開放式戶作價349萬

事實上，今次凱和山新加推單位劈價非常明顯，據成交紀錄冊資料，在上月11月9日，該盤一伙第5座9樓J室，實用面積同為291平方呎，間隔也是開放式戶，成交價為349萬元，呎價為11,979元。意味相隔大約一個月，低7層的同類單位賣平大約一百萬元。

（李煥好攝）

路勁顏景鳳：新定價屬「Chill勁價」、「甜頭價」

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳形容，價錢為「Chill勁價」，價錢參考同區新盤而定，料全盤將有92%單位售價為500萬以下。她強調，近期市場新盤未曾出現過「7字頭」呎價，故此呎價可稱為「甜頭價」，幫助公司實行推盤計畫。

為配合項目銷售，顏景鳳表示，將為買家提供全新2種付款計劃，分別為「120天極靈活付款辦法」、「360天現金優惠付款辦法」及市場罕有「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，付款計劃連同其他折扣優惠最高折扣達26%。另外，項目預計下周落實銷售安排及正式開售。

項目提供693伙 最大洋房3419呎

凱和山共設4座大樓，提供693伙單位，標準戶型涵蓋開放式至4房單位，實用面積471至1474平方呎。另設51伙特色戶，4伙複式連花園或天台別墅及14座單棟洋房，實用面積1,540至3,419平方呎。