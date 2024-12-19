美國減息｜經絡：減輕業主壓力　對樓市正面　料明年至少再減2次

美聯儲宣布減息0.25厘，已是年內連續3次減息，共已減息1厘。本港大型銀行也跟隨美國減息，最優惠利率（Ｐ）再減0.125厘，是自9月以來第三次調整，累減0.625厘。經絡按揭轉介表示，最優惠利率（P）回落，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時增加市民入市信心，對樓按市場帶來正面作用。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場普遍P按計劃及H按計劃封頂息率為P-1.75%＝3.625厘（P=5.375%），現時滙豐銀行下調最優惠利率（P）0.125厘，實際按息將下調至3.5厘（5.25%-1.75%）。

假設貸款額500萬元、年期為30年，減息前P按計劃及H按封頂利率為P-1.75%＝3.625厘（P=5.375%），每月供款為22,803元，入息要求為45,606元；當銀行下調最優惠利率（P）0.125厘，實際按息將下調至3.5厘（5.25%-1.75%），每月供款將減少$351（1.5%）至22,452元，入息要求將減少702元（1.5%）至44,904元，假設未來銀行再度下調最優惠利率（P），每月供款及入息要求亦將會繼續下降。

MMI創14個月新低、業主供款壓力減輕

總結今年，本港銀行最優惠利率已累減3次，共減息0.625厘。而根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，今年11月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.78厘，按月跌12點子，連跌6個月及創14個月新低。

曹德明表示，滙豐銀行年內３度下調最優惠利率，MMI亦將會跟隨回落，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心亦有所增加，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，部份銀行對按揭業務取態將轉積極，配合政府放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用。

料明年有至少2次減息

曹德明續指，美國11月份美國消費者物價指數(CPI)報2.7%，核心CPI則維持3.3%，美國失業率升至4.2%，估計美聯儲視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，明年仍有至少2次減息機會，屆時本港銀行有機會繼續下調最優惠利率。