山頂道77/79 Peak Road洋房逾5億沽　九倉種植道1號明年首季登場

由九倉（0004）持有、會德豐發展及銷售的山頂道豪宅項目77/79 Peak Road 錄成交，當中77C Peak Road洋房以逾5億元沽出，呎價8萬元，項目已全數售出。



是次成交洋房實用面積6,257平方呎，屬四房套間隔，另連1,349平方呎花園及923平方呎庭園，花園附設泳池。

山頂道豪宅項目77/79 Peak Road。

1 Plantation Road來年第一季登場 首推其中5座洋房

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下Peak Collection系列全新山頂純洋房項目1 Plantation Road將緊接於來年第一季登場，首階段將推出其中5座洋房。至於，項目提供合共20間低密度的獨立洋房，面積介乎4,600至7,500平方呎，可望南區海景景觀。