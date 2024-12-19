荃灣海之戀罕見逾兩千呎全海景相連戶　4326萬蝕沽、7年輸兩球半

二手市場再錄蝕讓成交。荃灣海之戀有全海景相連戶罕有放售，兩伙單位實用面積合共約2,325平方呎，最新以4,326萬元沽出，呎價約18,606元。原業主於7年前買入，期間損手約251萬元或約5.5%。



利嘉閣地產分行經理李晓敏表示，上述成交單位為荃灣海之戀‧愛炫美3A座中層A室及B室相連單位，實用面積共約2,325平方呎，原則各為4房1套連士多房設計，外望海景。

據悉，買家對單位一見鍾情，心儀全海景相連戶罕有，加上間隔合用，開則四正，遂決定洽購。業主原以4,800萬元放售，議價後以4,326萬元售出，呎價約18,606元。

↓↓海之戀‧愛炫美3A座中層A室及B室相連戶景觀 ↓↓

單位外望海景。（代理提供）

7年間單位貶值5.5%

翻查資料，原業主於2017年以共約4,577萬元，一手買入上述相連戶，持貨7年，現轉手帳面蝕約251萬元，單位期間貶值約5.5%。