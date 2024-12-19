YOHO WEST開放式戶1.25萬租出　呎租47元再破頂　貴絕天水圍

租務需求依然旺盛，部分全新私樓受追捧，租金屢破新高。天水圍新盤YOHO WEST一伙開放式單位最新以12,500元租出，呎租47元；除了刷新屋苑呎租紀錄外，亦創天水圍區新高。



市場消息指，涉及的單位為YOHO WEST第1期3B座低層B11室，實用面積266平方呎，開放式間隔，最新以12,500元租出，折合呎租47元。業主於今年2月以363.19萬元一手買入，現租出可享逾4.1厘回報。

不足兩周再刷新記錄、創天水圍區新高

資料顯示，YOHO WEST近期頻頻創新高。本月有一伙一房單位以12,800元租出，呎租44.8元，刷新一伙同廈同面積的一房戶於11月底造出的呎租43.7元紀錄。而兩周過後，是次單位呎租再次打破該紀錄，更創天水圍區新高。

荃灣映日灣呎租首破70元、創同區新高

另外，荃灣區亦有屋苑呎租破頂。市場消息指，該單位為映日灣3座中層B室，實用面積216方呎，新近每月15,300元租出，折合呎租70.8元。該成交屬屋苑入伙逾4年來，呎租首次升穿70元，料亦創荃灣區屋苑呎租新高。

單位業主於今年8月以400萬元買入上址，租金回報約4.6厘。