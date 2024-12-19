美國減息｜利嘉閣按揭黃詠欣：明年料再減　足可抵銷之前加幅

美國聯儲局一如預期再次減息0.25厘，聯邦基金利率下調至介乎4.25至4.5厘，是減息周期內第3次減息。而本港大型銀行跟隨美國減息，最優惠利率（Ｐ）再減0.125厘，是自9月以來第三次調整，累減0.625厘。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，美國來年減息步伐放緩，不過以現時經濟及市場環境，減息0.25厘亦屬市場所預期的範圍，相信來年香港銀行大有機會跟隨步伐減息0.25厘，即抵銷早前加息周期的加幅。



同日中午，滙豐銀行及中國銀行亦繼上月驚喜宣布調低最優惠利率0.25厘後、再次下調港元最優惠利率0.125厘，由年利率5.375厘調低至5.25厘，其減息步伐可謂十分積極，相信未來數天會有更多銀行加入減息行列，有望能再次刺激到香港樓市。

黃詠欣稱，滙豐銀行及中國銀行連續3次減息，此舉動令人感到意外，其減息步伐十分積極，對業主來說無疑能有效減輕供樓的經濟負擔。作為香港按揭市場的兩大龍頭，這兩家銀行的減息行為有望帶動其他中小型銀行紛紛跟隨，從而讓更多香港市民受惠於這一利好政策。

隨着這股積極的減息潮流，相信未來樓市的交投量將會顯著上升，經濟及按揭市場也正逐步復甦。利率的下降使得銀行對按揭業務的態度轉變為更加積極，加上政府放寬了多項按揭措施，這些因素共同為按揭市場注入了正能量。近期的觀察顯示，銀行對按揭業務的態度正在變得更加寬鬆。香港的銀行選擇與美國的減息步伐保持同步，這一策略相當明智。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣（左）。（梁鵬威攝）

在目前利率下行的背景下，儘管租金尚未出現回落趨勢，但「供樓成本低於租金」的現象很可能會浮現。這對於有意進入樓市的買家來說，是一個絕佳的機會，他們可以開始尋找心儀的物業。展望未來，銀行可能會推出更多的按揭優惠計劃，其中包括提高現金回贈以吸引客戶，這將進一步促進市場活躍度，並為廣大市民帶來實質幫助。

黃詠欣指出，過往每年年初，都是銀行跑按揭業績的時間，將會提供更多優惠吸客，而港銀由第4季開始已慢慢上調現金回贈，無論一、二手物業或轉按都有可觀的現金回贈。因此，香港減息周期開始後，建議有意置業或轉按的人士，利用當前的利率優勢，尋找合適的物業，抓住市場機遇，在未來的資產增值中受益。