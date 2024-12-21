如何提振本地財團士氣？　中資外資大舉入市　對香港更有信心

地產界人士發表評論文章，如果預測樓市向好，通常會惹來批評，認為是關乎自身利益所在；然而倘若有刻意唱淡樓市的文章，甚至惡意抨擊香港經濟，仍然會有不少網民支持。很明顯，香港人仇富的心態依然嚴重。例如有文章高唱樓市大跌5成，將出現10幾萬個負資產，更離譜地大唱逾3成投資者破產等等，此等譁衆取寵的文章，並非只是評論樓價升或跌這麼簡單，是對地產界充滿敵意。



對於一些移民他國還沒有找到工作的港人，以及在香港賣了樓又未能重新上車的原業主，他們渴望樓價大跌，筆者是理解並寄予同情的；但如果純粹是希望樓市大跌讓一衆業主破產收場，這種損人不利己的心態，筆者就不敢苟同。樓市股市是經濟重要部分，一個穩定的市場才能使本港經濟健康發展。君不見内地中央政府全力支援經濟，推出「適度寬鬆貸幣政策」，史無前例大發10萬億元國債，目的就是要拯救地方債務，刺激內部消費，更重要的是要穩住樓市股市，如今一線城市樓市開始復甦，樓價也開始回穩，內地民衆為什麼沒有出來反對？因為救市是在支持經濟，大家都知道應以大局著想，這一點，香港網友要好好學習。

回說香港樓市與股市，從去年的各項成交數據顯示，中資、外資和一些教育機構似乎比港資更有信心。比如今年9月底10月初，股市曾經有幾天出現破紀錄的3千億元至6千億元成交，原來竟是外資投行機構在大手買入；樓市也有不少大額成交，如中資華潤隆地、集友銀行分別以20億元、12.98億元買進商場、商廈；外資星展銀行以逾13億元買進中環甲級寫字樓；還有包括宏利金融亞洲主席、滙豐投資管理環球行政總裁、星展香港行政總裁、摩通私人銀行亞洲董事總經理等，這些「老外」個人都豪擲數千萬元在港置業；更有非工商界的各大教育機構，都紛紛大手數以十億計買入商業物業和在準備積極入市之中。

千億財赤嚴重 港府必須正視

反觀另一邊廂，擁有主場之利的本地財團，卻似乎仍然信心不足，大家均處於觀望狀態。今年港府的賣地收入只有17.42億元，創5年新低，加上私人項目的補地價金額65.7億元，全年合共只有83.12億元，與往年的千億元賣地收入出現天壤之別。為什麼扎根香港長期錄得盈利的本地實力財團會按兵不動？外界歸咎於他們不投地是不愛國愛港的表現，然而這些本地財團並沒有轉移資產，他們仍然擺放最重大的資產在香港，長期將香港作為企業總部，視香港為自己的家，顯然他們仍然在等待時機的來臨。

我們必須正視這個問題，為何中資外資比港資更有信心？當然，要令市場活耀起來，本土財團的取態至關重要，就如不肯投地，相信本地財團的謹慎作風，是有感樓市前景不明朗，從買地、規劃、建築到封頂完工取得入伙紙，整個投資過程需要好幾年時間，各項投入成本昂貴，今天賣樓價格明顯下跌，項目隨時虧損離場，當開發商必賺錢的神話已破滅，起碼短期內難以改變這種現象。在商言商，上市財團也需要向股民交代，試問地產商又怎會還熱衷於買地蓋房子呢？

港府今年的財政赤字高達千億元，如果不計算發債當收入的大約900億元債券收益，恐怕赤字要近2千億元，數字相當誇張。為什麼會出現這種惡劣狀況？執政者尤其是財金官員，需要認真作出檢討，應該學習內地政府的救市決心，收起以往強硬打壓樓市的態度。既然要大量引進人才，就必須有足夠的企業和平台讓人才去發揮，要如何製造良好營商環境，為官之道需要有創新和包容的態度。也就是說，今天的地產市場仍然是經濟重要一環，那麼就必須想辦法振興樓市，推出更惠及工商界的樓市措施，港府需要增加賣地收入和地產稅收等，但也要讓投地的財團和買樓的人有一點點盈利，要創造雙贏局面，股市當然也一樣，這才是真正良好的管治之道。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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