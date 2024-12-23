美國特朗普上場明年或減息2次　經絡曹德明：息口最多減至3.75厘

經絡按揭轉介今日（23日）發布來年樓按前瞻。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，基於美國候任總統特朗普政策的不確定性，美聯儲將視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢決定減息，料明年減息步伐或減慢，估計只有2次減息，息口將下調至3.75厘至4厘。



香港方面，曹德明預計本港一個月拆息或反覆徘徊4厘水平，而本港銀行視乎港美息口走勢、經濟環境以及自身策略，不排除繼續減息，最優惠利率（P）亦有機會於明年年底前降至加息周期前的水平，實際新造按揭息率將降至3.25厘水平，即為2023年以來的低位。

現樓按揭5萬宗創年度新低、樓花按揭增逾1.6倍

曹德明指，今年首11個月現樓按揭宗數為46,336宗；樓花按揭宗數則為3,865宗，曹德明預計整年現樓及樓花按揭宗數分別達50,000宗及4,200宗水平，而現樓按揭將創有紀錄以來的年度新低，樓花按揭則按年大增逾1.6倍。

樓花按揭明年有望升至6000宗

曹表示，現時按息回落至合理水平，樓價亦有顯著回調，如明年經濟進一步復甦，將有助增加用家及投資者信心及加快入市步伐，交投將逐步回穩，現樓按揭亦有望谷底反彈，料全年宗數將回升1成至55,000宗；另外，明年一手將繼續主導市場，而受惠政府放寬多項樓花按揭措施，今年首次推售的樓花新盤中，約6成買家選用即供付款方法，選用即供付款的佔比將穩步上揚，明年樓花按揭宗數有望上試6,000宗水平，即按年升逾4成，挑戰近5年新高。

料今年轉按金額及宗數大跌近7成

今年上半年受高息環境影響，資金成本持續高企情況下，銀行曾收緊按揭步伐及相關優惠，加上樓價回軟，銀行估價趨向審慎，轉按數字大幅萎縮。今年首10個月轉按金額及宗數為256.71億元及6,227宗，曹德明預計整年的轉按金額及宗數達300億元及7,200宗水平，按年大跌69.6%及66.3%。

雖然今年年尾個別銀行重啟轉按現金回贈，息口亦有所回落，但樓價由 2021年歷史高位回落逾2 成半，早幾年前大部份買家透過高成數按揭上會，如現時想轉按，大機會面對估價不足問題，加上銀行轉按現金回贈仍然偏低，未誘發業主轉按意欲。

在轉按誘因未有大增的情況下，主要由少量加按套現、除名及發展商高成數按揭轉按慳息的業主作支撐，料明年的轉按金額及宗數將繼續低位橫行，維持300億元及7,200宗水平。

明年新住宅按揭料恢復正增長 按揭金額回升至2050億

今年住宅按揭受樓市交投下跌以及轉按市場大幅萎縮影響，數字按年大幅下跌，根據金管局數指顯示，今年首10個月的新住宅按揭金額及宗數為近1,520億元及33,884宗。

曹德明預計，今年全年新住宅按揭金額及宗數達1,900億元及4.2萬宗水平，宗數將創有紀錄以來的年度新低。

他表示，明年息口或繼續回落，政府最新樓按政策以及人才計劃的效果亦將逐漸浮現，料樓市交投將逐步回穩，預計明年新住宅按揭將恢復正增長，金額及宗數回升至約2,050億元及4.5萬宗水平。