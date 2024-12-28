牛市樓神?投資專家King Sir蝕沽半新盤　輸足1萬本置業天書｜燈神

過去十幾年香港樓市持續攀升，好多小市民都日日「講樓」，搖身一變成為樓市專家，甚至會「樓神」上身，教人投資物業，務求炒樓炒出一片天。不過近年樓市大插水，樓市永遠上升的神話似乎已經結束，昔日的「牛市樓神」，頭上光環都自自然然消失。燈神聽聞近年積極出書教人上車、投資物業的King Sir葉景強，都難逃跌市大浪，最近都要蝕住沽減磅。



二手私樓蝕讓個案已經成為近年物業市場的主旋律，近年入市的市民「蝕住走」係基本，因此最重要係蝕幾多。燈神最近睇到有一則新聞就話，今次連資深物業投資者葉景強King Sir都要蝕讓，睇返資料，原來單位係位於入伙大約4年的觀塘凱滙。

今次King Sir蝕沽的單位為凱滙2座低層單位，實用面積452平方呎，戶型為一房，望市區景，單位在12月7日以648萬元沽出，成交呎價14,336元。

2021年買入價742萬 3年帳面輸近百萬

睇返資料，葉景強在2021年9月以742萬元買入上述單位，持貨大約3年，帳面蝕讓94萬元或13%。若果再計買入的印花稅約27.8萬元，以及賣出時的佣金6.48萬元，實蝕金額大約130萬元，即係實蝕大約18%，對比整體大市樓價由高位累插28%，算係好少少。

實蝕130萬相等於9420本「置業天書」

King Sir向來都係投資物業的專家，過往亦曾出書教人投資物業，如在2016年就出咗一本名為「置業王道 — 上車換樓投資全攻略」的書籍，仲話只要買樓策略運用得宜，30萬元上車不是夢！

這一本「置業天書」就賣138元，如果以今次實蝕金額計算，King Sir要賣差不多9,420本「置業天書」先能夠填返蝕讓金額。

King Sir實蝕130萬元沽出凱滙單位，蝕讓金額相等於9420本「置業天書」。（葉景強King Sir社交平台圖片）

社交平台一年未更新 過往曾推銷免費物業課程、講座

燈神好奇又望下King Sir社交平台，發覺原來已經超過一年沒有更新帖子了，上一篇帖文已經追溯至2023年9月，當時仲King Sir仲Sell緊免費課程、講座，仲討論緊「香港樓市會否大跌？有樓應該盡快沽？無樓應該趁低吸納？究竟買好或賣好？」等等一連串問題。咁睇嚟King Sir今次親身示範、實際行動已經為大家提供答案了。

King Sir社交平台已有一年未有更新。

旺角窩打老道舖位2300萬放售

除咗住宅物業之外，聽聞King Sir亦有舖位推出放售，相關舖位就係旺角窩打老道57至59號柏齡大廈2樓，連老人院租約叫價2,300萬元，每月收租約9.2萬元。