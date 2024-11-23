西人買港樓！國際金融才俊億億聲買豪宅　皆因一個浪漫原因｜燈神

香港近年流失不少人才，社會出現轉變之餘，經濟也變得疲弱，更被笑稱香港已成為「國際金融中心遺址」，前景被人看得相當淡。要為社會重新注入動力，必定要吸引外來人才來港，最好就當然是讓他們定居香港﹑「落地生根」。



或許當局者迷，燈神留意原來情況並非一面倒。近期有不少來自外國的金融才俊、企業高管開始來港入市，買樓更集中於豪宅市場，涉資至少數千萬元，部份交投更達數億元。所以過度看淡樓市，也可能是一件危險的事。



過去一周香港舉行了一場盛大金融峰會，多位國際財金高層都有出席，一齊討論下國際政商環境，當然最令人關注就係美國大選最終狂人特朗普再次執政，對未來經濟及息口走勢的影響。投資名人同台暢談，自自然然就會講下自己睇法，邊個版塊睇好，邊個範疇睇淡，佢哋絕對心知肚明，差在願不願意講真說話。

可能同台交流太興奮，國際知名全球最大對沖基金美國橋水基金，佢地公司聯席首席投資官鮑勃•普林斯（Bob Prince），竟然係台上被主持人爆響口，話Bob Prince已經在港買入豪宅，仲透露係何方田傳統豪宅區加多利山。

入市因「太太喜歡香港」 有感香港基本面不錯

雖然被爆在港買樓，但Bob Prince都係大方分享佢點解在港買樓。佢就話其實主要原因係「太太喜歡香港」，而且睇到香港基本面不錯，雖然市場存在負面情緒，但其實香港一直沒有太大改變，未來也相信存在機遇，而大灣區也是好的概念。另外，他都透露，自己喜歡香港「好玩」，並有很多有吸引力的餐廳。

因為「太太喜歡香港」而來港買，整件事十分浪漫，但燈神都非常好奇到底買了什麼樓？結果問一問當區代理，原來Bob Prince所買入的豪宅係近期正在銷售的ST. GEORGE'S MANSIONS，這幢豪宅新盤昔日為中電集團高層府邸，擁有非凡歷史意義。

何文田ST. GEORGE'S MANSIONS。

橋水基金Bob Prince連稅花近億元買何文田豪宅

而Bob Prince買入的單位，據聞高達9,500萬元，呎價約5.08萬元。由於今年年初香港政府已經為樓市全面撤辣，所以理論上是次繳付的稅款大約係樓價4.25%，稅款約403.75萬元，即係合共入市總成本高達約9,900萬元。

作為著名金融人，燈神相信Bob Prince雖然口講純粹因為愛情而大花億元，但實際上應該都係睇到香港樓市開始出現投資機會，或者認為目前是一個適當入市時機。

對沖基金美國橋水基金公司聯席首席投資官鮑勃•普林斯（Bob Prince）

PAG太盟高天樂5.5億買百年歷史建築愛蓮別墅

事實上，雖然香港樓市持續向下大挫，插水程度高達近三成，導致最新負資產數字突破4萬宗，不過一眾來自外國的金融才俊、企業高管，近兩年已經開始來港入市，買樓仲要專揀豪宅。其中一宗個案就同樣出席金融峰會的PAG太盟投資聯合創始人、執行董事兼首席執行官高天樂（GRADEL, CHRISTOPHER MARCUS），佢在2023年5月以5.5億元買入擁有百年歷史、屬三級歷史建築的薄扶林沙宣道50及52號愛蓮別墅，成交呎價約37,606元。

高天樂（GRADEL, CHRISTOPHER MARCUS）亦台上透露，入市決定是先經評估價值後再買入，又指在香港買入物有所值的物業較困難，目前樓價下跌，故此和在香港一起生活了逾20年的太太希望置業，最後決定購入這幢有百年歷史的物業。

↓↓薄扶林沙宣道50及52號愛蓮別墅↓↓

滙豐、星展銀行高層各花半億入市

其實在港買樓的還有不少為銀行高層，如上個月（2024年10月）滙豐投資管理環球行政總裁馬禮豪，就以5,000萬元買入中半山地利根德里世紀大廈1座低層A室，呎價約24,498元。

至於星展銀行（香港）行政總裁龐華毅又以4,939.7萬元、呎價3.95萬元購入跑馬地現樓豪宅THE ASTER頂層特色戶，成交價及呎價均為項目新高。

另外，仲有一宗超級豪宅大刁，絕對不得不提，今年8月份由何崇本家族所持有的山頂道99號、101號、103號的3幢洋房全數沽出，成交價為8.28億元，呎價約57,676元。新買家為創科實業（0669）副主席Stephan Horst Pudwill。

撤辣後公司名入市、慳稅8901萬

用這一宗超級大刁作例子，交易於樓市全面撤辣後促成，因此稅款僅約3,519萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及1.242億元，反映撤辣後慳稅8,901萬元或72%。或者全面撤辣正正吸引了一眾來自外國的金融才俊、企業高管。

創科實業（0669）副主席Stephan Horst Pudwill。

↓↓山頂道99號、101號、103號洋房↓↓