直擊翠華中環新旗艦店　租金勁慳85%、奶油豬狂加價一倍｜燈神

香港零售市道持續低迷，近幾年周街吉舖，空置率已長時間維持高位。燈神覺得日日對住冷清的街道令人十分唏噓，所以見到有新租戶願意開舖做生意，心入邊就會諗一定要捧下場。最近睇到新聞，見到昔日被外界戲稱為「蘭桂坊照妖鏡」的翠華餐廳，終於重返中環！所以燈神就閒日路過中環做嘢時，順路去食個Lunch。



去年3月已傳翠華租用巨舖 相隔近兩年正式開張

最近新開張的翠華餐廳，落戶地址係中環威靈頓街1號荊威廣場地舖，面積約5,089平方呎。其實早於2023年3月份，當時市場已有消息透露，翠華餐廳將以每月35萬元租用該舖位，即呎租約69元，不過估唔到隔咗差唔多接近兩年先正式開張。

舖位門面長80呎、巨舖容納200個座位

燈神在閒日午膳時間過去幫襯，由外邊睇落都幾霸氣，舖位門面長達80呎，讓人一眼就認到翠華個招牌。面積高達逾5000平方呎的巨舖，聽聞可以容納大約200個座位，不過LUNCH時間要入內光顧都要在門口排隊等一等位。

午膳時段有部份市民排隊等候進內。圖為翠華中環新旗艦店。（香港01相片）

+ 2

定價較一般茶記貴 「神之叉燒飯」定價90元

由於燈神在下午接近2點左右到達翠華，當時大部份打工仔都已經食完離場，所以燈神只係等咗大約2分鐘就成功入內。這一家中環旗艦店的確好靚，甫入大門即刻見水吧位置，樓底頗高並已掛上聖誕裝飾，氣氛不俗。

雖然翠華都係本地茶餐廳之一，不過望一望餐牌，普遍定價都較一般茶記貴，一碗稱為「神之叉燒飯」，定價高達90元，至於另一款「鐵板神之叉燒」就再貴啲，一份定價122元。最後燈神就點咗一份定價98元的繽紛鮮茄焗豬扒飯，食落味道OK的，不過就較為多骨，可能燈神較為黑仔啦。

翠華中環新旗艦店的食品定價進取，一份「神之叉燒飯」定價90元。（香港01相片）

招牌「奶油豬」一份18元變36元 加價一倍

不過最值得燈神特意下單的，當然就係佢地招牌「奶油豬」啦。燈神食完個飯，連餐牌價錢都未望，就叫咗侍應加單，叫咗一份招牌「奶油豬」同埋凍檸茶，隔咗不足5分鐘侍應就送到過嚟，「奶油豬」就繼續維持高質，至於凍檸茶就不過不失。

其後侍應就UPDATE張落單紙，燈神望一望，原來一份「奶油豬」要成36元，但印象中過往翠華所賣的「奶油豬」其實只係18元一份，咁咪即係加價加足一倍？

翠華中環新旗艦店的食品定價進取，一份奶油豬盛惠36元，較過去加價一倍。（香港01相片）

翠華中環新旗艦店的食品定價進取，一份奶油豬盛惠36元，較過去加價一倍。（香港01相片）

昔日同一街道八千呎巨舖月租230萬

燈神都明白中環係商業區心臟地帶，租金貴轉嫁給消費者都係合情合理，不過睇返翠華昔日租用同一街道的巨舖，即係舊址威靈頓街15至19號香港工商大廈地庫、地下、閣樓及1樓，屬於四層高旗艦店，面積逾8,000平方呎，早於1998年起開業，在2014年當時月租更高達230萬元。

威靈頓街15至19號香港工商大廈地庫、地下、閣樓及1樓，屬於四層高巨舖，昔日由翠華以每月230萬租用。（香港01相片）

食品定價進取 凍檸茶需單點、一杯29元

即係同樣位處中環同一街道，租金已經較高峰平咗85%，但係同一款產品就賣貴一倍，燈神雖然好撐本地零售市道，希望多啲餐廳食肆擴充開新店，但今次感覺上都未免「貴咗少少」。另外都提一提，午餐不包飲品，凍檸茶是需要單點一杯，價值29元，呢個定價都相當進取。

交租要賣夠9722份招牌「奶油豬」

至於依家翠華餐廳新店月租大約35萬元，如果以佢地招牌「奶油豬」一份36元計算，一個月要賣出9,722份才夠交租。而翠華餐廳點樣先可以持續在中環生存？燈神就睇返翠華（1314）的2024年中期報告，當中就好詳細講咗佢地集團收益及成本等數字，計返開每100元的收益，其實食物成本就大約佔25.8元，而員工成本就佔34%。

租金成本佔收益16% 料每月營業額需達220萬

至於租金方面就佔大約16%，即係以每月租金35萬元計算，佔每月收益約16%，意味翠華中環新旗艦店每月生意額就要高達大約220萬元。