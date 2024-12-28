平安夜輸錢離場！長沙灣維港滙系列兩名買家撻訂　料共輸逾三球

由會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，新錄兩伙撻訂，該兩名買家合共在12月24日平安夜共輸逾三球離場，各輸訂金逾146萬元及153萬元。



兩名買家撻訂 平安夜共逾三球

據成交紀錄冊顯示，撻訂單位為維港滙 I第3B座16樓A室，實用面積597平方呎，屬兩房間隔，於2021年7月以1,469.96萬元沽出。不過，該單位在12月24日平安夜錄取消交易，料買家已終止買賣並棄購，料損失樓價10%、即約逾146.99萬元。

至於另一伙為維港滙 III 第1A座20樓B室，實用面積1,001平方呎，屬三房間隔，於2024年4月以3,065.08萬元沽出。不過，該單位在12月24日平安夜錄取消交易，料買家已終止買賣並棄購，料損失樓價5%、即約逾153.25萬元。