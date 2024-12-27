美孚新邨四房1788萬沽 長情業主賺1420萬 夠買3伙嘉湖山莊三房
撰文：黃祐樺
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二手市場表現疲弱，美孚新邨少有錄得大額成交，有用家擲1,788萬元買美孚新邨四房套自用，呎價13,042元，屬市價成交。至於，上手業主因早年買入，持貨至今26年轉手帳面大賺1,420萬元，賺幅夠買3伙嘉湖山莊三房單位。
中原地產分行分區營業經理馮健平表示，是次成交為美孚新邨3期百老匯街90號高層B室，實用面積1,371平方呎，屬四房套房間隔，為屋苑凸海優質戶。
放盤約半個月 獲買家1788萬入市自用
單位最初以1,880萬元叫價放盤， 放盤約半個月後，終累減92萬元或5%至1,788萬元獲用家入市自用，呎價13,042元，屬市價成交。據了解，原業主於1998年以368萬元購入單位，持貨26年，是次轉手帳面大賺1,420萬元，單位期內升值逾3.8倍。
帳賺逾1400萬 夠買3伙嘉湖山莊三房
參考近期另一藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊賞湖居三房、實用面積約551平方呎的二手成交，於12月初以463萬元沽出，呎價約8,403元。
換言之，是次業主轉手帳賺1420萬元可買至少3伙嘉湖山莊三房單位。
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