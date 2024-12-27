聖誕賣樓有人歡喜有人愁 元朗半新樓蝕1球沽 舊樓業主35年賺2球
撰文：黃祐樺
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過去兩日聖誕假期，元朗區錄得4宗二手買賣成交，當中有人歡喜有人愁。有持貨35年的舊樓業主以276萬元沽好順泰大廈一房，大賺逾兩球離場。相反，半新樓朗城滙兩房業主以610萬元沽貨，則需要蝕讓約一球。
中原地產區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗好順泰大廈B座中層8室，實用面積290平方呎，原則屬一房，單位以290萬元叫價放盤，經業主減價14萬元，以276萬元沽出，呎價9,517元。
至於，原業主於1989年11月以38萬元買入單位，持貨至今35年，是次轉手帳面獲利238萬元，單位期內升值6.3倍。
半新樓朗城滙610萬蝕沽兩房
不過，有人歡喜有人愁，半新樓朗城滙有兩房要蝕讓離場，涉及為1座低層B室，實用面積494平方呎，最初叫價700萬元，累減60萬元後，以610萬元沽出，呎價12348元。
至於，原業主於2018年11月以711.79萬元一手買入，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓101.8萬元，單位期內貶值14%。
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