協成行筲箕灣傲華預告下周「吸引價」加推　開放式料低於350萬

由協成行發展、位於筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA今日（30日）公布最新部署，協成行發展副董事總經理方添輝表示，傲華現樓示範單位隨即開放參觀，同時又看好明年樓市，料有2%至3%升幅。



協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，傲華已取入伙紙，最快下周推出新價單，料提供不少50伙單位，售價將因應市況作出調整參考同區一手成交，當中亦有開放式單位入場費少於350萬元，有機會在一月展開銷售。

她又指，新價單將會以吸引價錢推出，目前市況與去年推出首張價單時有所不同，所以在不同情況下會有不同部署，冀可為2025年打響頭炮。又表示傲華暫時未有單位出租的打算，續以出售為主。

2020年強拍8.04億統一業權

傲華前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬平方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。