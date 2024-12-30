協成行傲華現樓一房採都市輕奢風　兩房主人房設L型落地窗吸光

由協成行發展、位於港島筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA今日（30日）開放3伙現樓示範單位予傳媒參觀，涉及開放式至兩房單位，其中一房現樓示範單位連裝修開放參觀，其餘開放式及兩房屬交樓標準。



當中，18樓E室為一房現樓示範單位，整體設計風格以現代都市輕奢風為主，單位全屋以淺色物料及雲石為主調，以少量鏡及金屬為點綴。單位擁有約3.15米高的樓底。地面鋪砌了白色箭型雲石，廚櫃以米白色飾板配以黑色雲石紋枱面及牆身。

一房採現代都市輕奢風設計

客飯廳以長形開則，擺放三座位大梳化及玻璃飯枱，特色牆採用較為簡潔的清鏡物料增加空間感，附設鮮橙色及棕色皮革帶組成的藝術掛飾。至於以三合一露台設計，同時有開放式廚房及迷你酒吧櫃。

睡房可放雙人床，設擁書枱或化妝空間，同時有衣帽間提供充裕收納空間，另設有可旋轉的電視機方便住戶在客廳和睡房間。另外，浴室以淺色為主調，與整體風格一脈相承。

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兩房主人房長型開則 設L型落地大窗引入自然光

至於，18樓F室為兩房交樓標準現樓示範單位，實用面積為456平方呎。單位朝西北，與E室經裝修現樓示範單位景觀相似，同望筲箕灣城市景。單位設計方正，入口有小玄關，附有置頂收納櫃，中間位置細心留空，供放置隨身物品。

主人房以長型開則，L型落地大窗引入自然光，另一端預留衣櫃空間。旁邊的睡房採用方型設計，可放雙人睡床及衣櫃，住戶亦可按個人需要改動牆壁，合併成特大主人套房。

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開放式戶望鯉魚門渡假村山景

最後，18樓G現樓示範單位實用面積約221平方呎，屬開放式間隔，望鯉魚門渡假村一帶山景，客飯廳長型開則連私人露台，設開放式廚房。

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2020年強拍8.04億統一業權

傲華前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬平方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。