影壇教父吳思遠女兒3705萬買佐敦高臨　呎價3.4萬　創項目次高

近期樓價有輕微回升，吸引名人入市增持。佐敦高臨一伙三房單位新近以3,705.1萬元沽出，呎價高達33,500元，創項目成交價及呎價次高紀錄。據悉，新買家為吳慧詩，為有「香港影壇教父」之稱、香港著名導演吳思遠的女兒。



上述單位為高臨A1座高層A室，實用面積1,106平方呎，三房間隔。單位於本月7日以3705.1萬元沽出，折合呎價33,500元，創項目成交價及呎價的次高紀錄。

吳思遠家族2017年連購3伙何文田豪宅

資料顯示，新買家登記姓名為吳慧詩（NG WAI SZE VIVIAN），為香港著名導演吳思遠的女兒。

據悉，吳思遠家族近年亦積極入市，包括於2017年買入3伙何文田豪宅KADOORIA單位，共斥資約3.9億元。

吳思遠為香港電影導演會永遠榮譽會長、香港電影工作者總會會長。（葉志明攝）