發展商變陣！鴨脷洲弦岸貨尾轉租　開放式月租1.45萬、呎租70元

2023年6月推盤惟最終突然煞停賣樓的莊士（0298）旗下鴨脷洲弦岸，於近月落成入伙，最新錄得首宗租賃成交。有外區客因見上述屋苑近地鐵站，只需20分鐘可達工作地點，即以「零議價」以每月1.45萬元承租開放式戶，成交呎租約70.7元。



外區客為方便返工 1.45萬租開放式

利嘉閣地產高級首席營業董事趙保杰表示，是次租賃成交單位為鴨脷洲弦岸中層C室，實用面積約205平方呎，屬開放式間隔，坐向東方。至於，新租客為外區客，於中西區工作，因鍾情項目周邊環境舒適，加上毗鄰港鐵利東站，僅20分鐘即達工作地點，最終「零議價」以每月1.45萬元承租單位，呎租約70.7元。

單位由發展商持有 屬首宗租賃成交 呎租逾70元

據悉，單位屬發展商持有，因有見區內租賃需求殷切，故推出部份單位出租。而上述租賃成交屬發展商首個租出單位，呎租逾70元，料租金回報達4厘。

暫沽全盤僅逾一成單位

另外，項目至今暫沽出12伙，佔全盤總數105伙的11.4%。另項目屬單幢盤設計，單位實用面積由205至317平方呎，戶型涵蓋開放式至一房間隔，當中開放式佔20伙、一房佔77伙，其餘8伙為特色單位。