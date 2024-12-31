Grand Yoho三房6年蝕賣兩次　今838萬再蝕沽　原業主2年實蝕375萬

二手市場疲弱，元朗Grand Yoho有三房戶以838萬元沽，呎價約13,259元。上手業主放盤10個月劈價120萬元，終持貨兩年轉手料實蝕約375萬元離場。有趣的是，連同今次成交計，該單位已經是6年內第兩次錄得蝕讓紀錄。



區內首置客838萬買三房 呎價13259元

美聯物業助理區域經理馮根明表示，是次成交為元朗Grand Yoho第3座高層B室，實用面積632平方呎，屬三房間隔。原業主最初以958萬元叫價放盤，放盤約10個月累減120萬元至838萬元沽出，呎價約13,259元。

至於，新買家為區內首置客，睇樓兩次，鍾情單位景觀開揚、間格實用及開價合適，決定入市。

元朗Grand YOHO。（資料圖片／梁鵬威攝）

上手持貨2年轉手實蝕逾三球半

據知，原業主2022年以1,150萬買入單位，持貨至今2年，是次轉手蝕讓約312萬元，單位期內貶值逾27%。若計及買入時的稅款約逾43.1萬元，以及買賣兩次的佣金支出合共約19.88萬元。預計實蝕約375萬元。

單位6年內錄兩次蝕讓、較一手價貶值約33%

值得留意的是，上述單位今次已經是第二次蝕賣，對上一個業主在2018年以1,250.8萬元一手買入，持貨4年以1,150萬元蝕沽，帳面損手8%離場。換言之，上述單位6年內已經兩度蝕讓離場，累積貶值約33%或412.8萬元。

元朗Grand Yoho。（梁鵬威攝/資料圖片）

元朗Grand Yoho 2期最勁貶值43.8%

連同上述成交，參考元朗Grand Yoho 2期 今年1月至今，至少錄23宗帳面蝕讓個案，帳面蝕幅由5%至44%。

當中最「慘烈」一宗二手成交為第5座高層E室，屬三房單位，實用面積899平方呎，於2019年以1,958.4萬元購入，今年7月以1,100萬元沽出，帳面輸858.4萬元，貶值43.8%。