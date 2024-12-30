元朗溱柏再破9年新低　兩房「籮底貨」490萬沽　呎價7346元

假期市場氣氛淡靜，部分樓層極低的「籮底貨」單位以低價成交。元朗溱柏一伙兩房單位最新以490萬元沽出，呎價僅7,346元，呎價創9年新低。原業主於10年前一手買入，帳面獲利23萬元離場，輕微升值5%。



中原地產區域營業經理王勤學表示，該單位為溱柏5座極低層戶，實用面積667平方呎，兩房套間隔。單位推出市場放盤後，新近以490萬元沽出，折合呎價7,346元。

不足一個月再刷新紀錄

資料顯示，屋苑近期上一個低呎價成交為3座低層A室，三房戶型，於本月初以600萬元沽出，呎價約7,634元。可見是次單位呎價較其還要低出288元或4%，並再刷新屋苑逾9年新低紀錄。

原業主於2014年3月以467萬元一手買入，持貨約10年，是次轉手帳面獲利23萬元，期内輕微升值5%。值得留意的是，該單位的一手成交呎價為7,001元，屬屋苑當年出售時呎價最低的單位。