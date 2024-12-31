北都｜北部都會區3個「片區開發」試點招收意向書　3月31日截止

發展局今日（12月31日）邀請市場在3個月內就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書。



在北都採用「片區開發」模式是一個新嘗試。政府希望蒐集市場的意見和建議，以敲定日後公開招標的細節和條款，目標是由2025年下半年起至2026年期間陸續為該三個「片區開發」試點招標。

歡迎市場提出創新可行建議、善用「片區開發」模式

意向書邀請文件就每個試點的「基線情景」說明具體發展要求，方便有興趣參與開發的企業提出意見。此外，政府歡迎市場提出創新可行的建議，以善用「片區開發」模式，在北都產業發展有更深入和實質的參與。

有興趣的企業須於2025年3月31日（星期一）中午12時或之前，遞交意向書。

發展局1月16日舉辦意向書簡介會

發展局將於2025年1月16日（星期四）就邀請意向書舉辦簡介會。

洪水橋 / 厦村新發展區片區試點。

粉嶺北新發展區片區試點。

新田科技城片區試點。