北都｜洪水橋/厦村作高端服務　工商廈6500萬呎、全港空置商廈3倍

發展局今日（12月31日）邀請市場在3個月內就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書。據意向書邀請文件，其中洪水橋 / 厦村新發展區片區試點，總面積約12.5公頃，最早招標時間為2025年。



洪水橋 / 厦村新發展區片區將作「高端專業服務和物流樞紐」，可藉着鄰近深圳南山區及前海合作區的優勢，以及未來有跨境鐵路連接的便利，發展高端專業服務（如金融、財富管理、法律等）及跨境物流。

商業佔2153萬呎、工業佔4300萬呎

整個新發展區可提供分別約2,152.84萬平方呎（200萬平方米）及4,305.68萬平方呎（400萬平方米）的商業和工業樓面面積，配合新發展區高端專業服務的產業定位，亦有助發展為新一代物流樞紐。合計工商業面積高達6,458.52萬平方呎，以一幢中環國際金融中心二期的面積（ifc 2 總樓面約200萬平方呎）作比較，相等於32幢ifc 2。

工商樓面等同32幢ifc 2、全港商廈空置樓面3倍

此外，參考差估署最新公布的《香港物業報告2024》，截至2023年底，整體寫字樓空置樓面高達約2,110萬平方呎，空置率達14.9%。反映洪水橋 / 厦村新發展區片區的工商樓面，相等於全港商廈空置樓面的3倍。

洪水橋 / 厦村新發展區片區試點。

新發展區內的「企業及科技園」用地用途廣泛，可發展工商、科技、現代物流及工業用途，並受惠區內多種產業用地並存的羣聚及協同效應。

洪水橋 / 厦村新發展區片區總面積約12.5公頃，涉及用地 / 街道：8 幅用地（包括 2 幅住宅用地、3 幅企業及科技園用地、2 幅政府、機構或社區用地及 1 幅休憩用地）、1 條區內道路及 1 條步行街。

發展商需平整土地作發展、部份土地需交還政府

當中2幅私營房屋用地的地積比率6.5倍。同時要求發展商進行土地平整及保留作發展，興建上蓋物業。

至於部份企業及科技園用地、政府、機構或社區用地，在進行土地平整後需交還政府。

洪水橋 / 厦村新發展區片區試點。