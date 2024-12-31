北都｜新田科技城定位創科樞紐　佔18.6公頃　私樓、創科地各3幅

行政長官在《2024施政報告》中提出試行「片區開發」模式，加快北部都會區（北都）建設。發展局今日（31日）邀請市場在3個月內就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書；並公佈了三個分別位於洪水橋 / 厦村、 粉嶺北和新田科技城的「片區」試點。每個試點均有住宅、產業和公共設施三類土地。



當中新田科技城位於北部都會區的「創新科技地帶」，片區總面積約18.6公頃，涉及10幅地皮，包括3幅住宅用地及3幅創新及科技用地等等，最早招標時間為2026年。第一期第一階段的土地工程預計於2024年底展開，目標是於2026年年底平整首批創科用地，科企進駐將帶動住宅需求。預計首批居民於2031年遷入。



最早招標時間為2026年

根據政府公佈的「片區開發」試點資料，新田科技城位於北部都會區的「創新科技地帶」，望突破香港創科土地不足的瓶頸，並能與深圳科創園區產生協同效應，成為未來創科發展的樞紐。 目前片區總面積約18.6公頃，涉及10幅地皮，包括3幅住宅用地、3幅創新及科技用地、3幅政府、機構或社區用地及1幅休憩用地。

私營房屋用地佔6.13公頃

當中私營房屋用地共佔6.13公頃，發展商需進行土地平整及保留作發展，興建上蓋物業。創科及政府用地佔地12.09公頃，發展商需進行土地平整後交還政府。而休憩用地則佔地0.37公頃，發展商需進行土地平整及建造如遊樂場、球場等休憩設施，然後交還政府。

新田科技城片區試點。

新田科技城片區試點詳情。

第一期土地工程預計於2024年底展開

新田科技城的第一期第一階段的工地平整和基礎設施工程預計於2024年底展開，目標是於2026 年年底平整首批創科用地，科企進駐將帶動住宅需求。預計首批居民於2031年遷入。區內亦會設置由鄰近活化河道而成的藍綠休憩空間及重點文化康樂設施。

片區鄰近北環線新田站及古洞站

另外，新田科技城坐落北環線及北環線支線交滙處，境內外連繫完善。北環線項目第一期古洞站的建造工程已於2023年展開，並預計於2027年竣工。北環線主線2正進行詳細規劃及設計，目標於2025年展開建造工程，並在2034年峻工，配合沿線發展。

從片區前往規劃中的北環線新田站及鄰近洲頭的北環線支線鐵路站車程約3分鐘，前往 2027年啟用的古洞站，車程約5分鐘。