周末新盤錄26宗　按周跌兩成　洪水橋滙都沽5伙

發展商近期銷售貨尾為主，一手市場交投淡靜。過去兩日（4日、5日）新盤市場錄得26宗成交，較上周的33宗下降21%。當中泛海國際（0129）旗下的洪水橋滙都系列於周末沽出5伙，套現逾1,952萬元。



洪水橋滙都持續錄得成交，於本周末沽出5伙單位，套現逾1,952萬元。成交的單位包括第5座8樓A02室，一房戶型，實用面積318平方呎，成交價350.5萬元，呎價11,024元。據了解，新買家原居九龍區，由於希望搬近父母方便照顧，加上認為由屋苑往返內地非常方便，故購入單位自用。

發展商指，項目全盤累計總銷售單位達600伙，共套現約29.5億元。

洪水橋滙都。

日出康城PARK SEASONS周日連沽2伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS於周日連沽2伙單位，套現943.3萬元。售出的單位均為一房戶型，包括第2A座36樓G室，實用面積325平方呎，以486.5萬元售出，呎價14,969元。另一伙為第2B座15樓B室，實用面積314平方呎，成交價456.8萬元，呎價14,548元。

發展商表示，整個「SEASONS」系列自去年3月開售迄今累沽964伙，套現逾59.8億元；而最新12C期「GRAND SEASONS」將於稍後公布最新銷售部署。

PARK SEASONS

啟德澐璟三房戶5529萬沽

由華潤置地(海外)及保利置業(0119) 發展的啟德澐璟，於周日錄1宗成交。單位為第8座33樓A室，實用面積1,523平方呎，三房套間隔，連私人電梯大堂間隔，享維港海景，成交價5,528.5萬元，折合呎價36,300元。

發展商表示，項目至今共售出302伙，成交金額近123.8億元。