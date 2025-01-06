協成行筲箕灣傲華加推17伙　入場費335萬　周三先到先得首賣47伙

由協成行發展、位於筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA，周六（1月4日）加推17伙，折實平均呎價17,527元 ，入場費335.1萬元。另落實在本周三（1月8日）先到先得方式發售47伙。



加推17伙 入場費335.1萬元

是次加推的第二號價單涉17伙，戶型涵蓋開放式至一房，當中包括11伙開放式及6伙一房，當中涉及兩個全新戶型B室及D室單位。 新價單售價由368.2萬元至676.5萬元不等，以最高折扣優惠 9%計，折實售價由335.1萬元至615.6萬元，折實呎價15,232元至19,000元。

參考加推第二號價單折實平均呎價17,527元，較對上一張1A號價單折實平均呎價19,544元低一成。

↓↓傲華現樓示範單位↓↓

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2020年強拍8.04億統一業權

傲華前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬平方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。