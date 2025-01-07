東涌住宅地一年半前流標　今季重推伙數增8成　每呎地價料1200元

發展局局長甯漢豪今日公佈本財年第四季（2025年1月至3月）賣地計劃，將招標推出1幅賣地表以外的住宅地皮，重推在2023年11月流標的東涌臨海地段106B區住宅用地，項目涉及逾40萬平方呎，由原先預計可建414伙，現增加近8成至745伙。有測量師預期，該地皮每呎樓面地價由約1,200元至2,000元，地皮估值由4.8億元至8億元。



華坊預計地價約4.8億至5.2億元

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓預計，今次東涌擴展區106B區用地，地價約4.8億元至5.2億元，每呎樓面地價約1,200元至1,300元。他表示，2023年推出時有發展商質疑該項目排污容量設計上限，預計只能滿足興建330伙，低於當時政府的預測414伙。

東涌擴展區。（張浩維攝）

調高伙數至745伙 華坊梁沛泓：增加中標發展商設計彈性

不過今日發展局表示，專業團隊研究過後，發現區内現有的基建可以進行提升及保養，在提升工程過後便有足夠的承載力承接更多居民入住，同時宣佈該項目可建高達745伙，平均單位面積由90平方米縮減為為50平方米。梁沛泓表示，這不但可消除發展商之前的疑慮，亦增加中標發展商在設計上戶型大小的組合彈性。

至於，投地意欲方面，2023年時該地皮和近日港鐵（0066）東涌東站第一期物業發展項目均獲4標，料重推的反應相若。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。

張翹楚：推東涌地易掌握市場價格、減少流標機會

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，近月港鐵東涌東站項目成功批出，證明發展商有意競投，也較容易掌握市場價格，配合政府穩健推地及減少流標的方向。他又預計，東涌106B區住宅地皮，每呎樓面地價約1,660元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

政府招標條款有優化 中原張競達：流標機會大大減低

中原測量師行執行董事張競達表示，東涌第106B區地皮位處東涌新發展區，整體規模較細，料投資風險較低，目前該區仍處於開荒階段，但位置接近東涌市中心，有成熟發展及配套支援，相信隨著日後擴展區內交通、社區設施配套、商業等陸續到位，前景將會十分亮麗。

張競達又指，政府招標條款有優化，相信是次重推流標機會大大減低，預計106B區地皮每呎樓面地價2,000元，地價約8億元。

一年半前接獲4份標書 終未達底價流標收場

項目在2023年11月截標，當時該地皮接獲4份標書，包括新地（0016）、嘉華國際（0173）及恒地（0012），信置（0083）夥招商局置地（0978）。惟該幅住宅地由因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，終流標收場。