黃竹坑海盈山加推65伙　折實均價21845元　較一年半前首批低22%

嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，已步入現樓階段，今日（7日）公佈新一張價單。新價單提供65伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場價由950.4萬元起，折實呎價19,366元起，整批折實平均呎價則為21,845元。



海盈山2023年7月開價首批均價27989元

資料顯示，海盈山於2023年7月推出首批88伙單位，當時一房入場費為966.7萬元，折實平均呎價則為27,989元。反映最新加推的65伙，折實平均呎價21,845元，較一年半前首批低22%。

兩房折實價955.2萬、呎價19462元

3號新價單共提供65伙單位，包括49伙兩房，16伙三房，實用面積由486至661平方呎。單位售價1,224.6萬元起，呎價24,953元起。扣除最高22%折扣優惠後，折實價由955.2萬元起，折實呎價由19,462元起。

入場單位為2B座6樓E室，實用面積488平方呎，兩房間隔，折實售價955.2萬元起，折實呎價由19,462元起。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次為項目現樓落成後首次推出新價單，形容定價為「開心置業價」，部署將於明日接受認購登記，其後視乎收飛情況再考慮是否加推。

嘉里湯耀宗：戶型貨種不同、不能直接比較

被問到是次價單與過往售價有所折讓，湯表示由於是次推出的單位貨種與之前不同，包括是次的三房套連開方式廚房為首次推出的戶型，因此不能直接比較兩者的價格。

對於後市，他認為今年利好消息已經浮現，將是樓市活躍的一年，而項目地理位置優越，相信會受市場熱烈追捧，對項目銷情有信心。

海盈山分兩期發展 共涉800伙

港鐵黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」（LA MONTAGNE) 分兩期發展涉及第4A、4B期，由兩座住宅大樓組成，均設34層住宅樓層，合共提供約800伙。其中第4A期涉及432伙，項目戶型涵蓋一房至三房及特色戶，實用面積351至1,847平方呎，主打兩房及三房戶，不設開放式單位。預計關鍵日期為2025年5月15日。

↓↓海盈山2A座37樓A室↓↓

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↓↓海盈山2B座37樓A室↓↓