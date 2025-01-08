新世界北角皇都周六招標12伙　全屬三房、四房大單位

由新世界發展（0017）旗下北角皇都（STATE PAVILIA）昨日（7日）晚上公佈首張銷售安排，該盤將於周六（11日）招標12伙。



該批招標單位包括29至32樓A1室、32及33樓A2室、29至32樓B1室，以及31及32樓B2室，實用面積由834至1,522平方呎，全屬三房及四房大單位。

面積最大單位為31及32樓A室，實用面積1,522平方呎，屬四房雙套間隔。

昔日北角皇都戲院。

新世界2020年斥47.76億收購皇都戲院

樓盤前身為北角皇都戲院，於1997年結業，有超過70年歷史，其中戲院大樓更於2017年獲評為一級歷史建築。其後新世界於2020年斥資47.76億元收購整個物業，是香港歷來最高成交價強拍個案。新世界亦宣佈將為戲院部分啟動保育計劃，承諾會復修、保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌。

項目總樓面約47.9萬平方呎，可建住宅總樓面約29.6萬平方呎及18.3萬平方呎非住宅樓面。獲批內容包括發展26層及31層高商住大廈及新增一幢樓高18層商廈，同時亦設有5層平台及3層地庫，及有康樂設施。

按47.76億元收購價計算，連同新增的商廈面積，平均樓面呎價約9,970元。