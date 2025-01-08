宏富遠東元朗花園洋房項目命名「駿康園」　今起招標

由宏富遠東有限公司發展、位於元朗屏柏里8號住宅項目南屏匯的8幢花園洋房，今日（1月8日）命名為駿康園。發展商表示，今日將為其中兩幢洋房上載銷售安排，招標期至4月底。



宏富遠東行政總監黃子斌表示，南屏匯分層單位早已全數沽清，今日會為駿康園上載銷售安排，涉及2號及7號洋房。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一年開局一星期，各區新盤陸續起動，部署於本月及農曆新年後銷售，一手市場熱鬧，料本月一手成交可達800宗，樓市小陽春有望提早出現。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，駿康園將以招標形式發售8伙三層高的洋房，實用面積2,393至2,643平方呎，屬三房雙套及四房雙套，均附設花園及兩個停車位。售價參考鄰近新盤成交，當中山水盈於去年下半年，成交呎價約1.3萬至1.5萬元。

項目亦設三伙現樓示範單位，其中，連裝修示範屋屬洋房5號，實用面積2,421平方呎，平台717平方呎，附連341平方呎花園，三房雙套間隔。

至於交樓標準示範屋分別為洋房2號及洋房7號。洋房2號之實用面積2,610平方呎，平台780平方呎，花園426平方呎，屬於四房雙套房間隔。而洋房7號，實用面積2,393平方呎，平台717平方呎，花園341平方呎，屬於三房雙套房間隔。中原地產元朗區營業董事列志揚表示，現樓示範單位會以預約形式開放參觀。