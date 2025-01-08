海盈山夥中原按揭推置業按揭優惠　最高借樓價9成、實際按息3.5%

嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，已步入現樓階段，昨日（7日）公佈新一張3號價單，提供65伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場價由950.4萬元起，折實呎價19,366元起，整批折實平均呎價則為21,845元。



封頂息率低至P-2%、實際按息現為3.5%

發展商最新夥拍中原按揭推出置業按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H+1.3%，封頂息率低至P-2%(P:5.5%)，基於去年本港銀行三度減P，實際按息現低至3.5%，計劃設有特高現金回贈高達貸款額1%，並特設Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息一致現為3.5%，善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息。

入場單位折實價950.4萬、首期約95萬

該計劃還款期長達30年，可降低每月供樓開支。上述計劃客戶可透過按保承造高達9成按揭，以最新價單入場價950.4萬元計，即低至一成基本首期約95萬元。

另外，海盈山價單提供支付條款(B)「輕鬆置業」備用一按貸款付款計劃供買家選擇，選用此計劃之買家可申請按揭成數高達90%，計劃$0保費/參與費，適用於任何樓價，全期按息低至P-2%(P現為5.5%)，即現時實際按息3.5%。

海盈山昨日（7日）公佈新一張3號價單，提供65伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場價由950.4萬元起，折實呎價19,366元起，整批折實平均呎價則為21,845元。

海盈山2023年7月開價首批均價27989元

資料顯示，海盈山於2023年7月推出首批88伙單位，當時一房入場費為966.7萬元，折實平均呎價則為27,989元。反映最新加推的65伙，折實平均呎價21,845元，較一年半前首批低22%。

兩房折實價955.2萬、呎價19462元

3號新價單共提供65伙單位，包括49伙兩房，16伙三房，實用面積由486至661平方呎。單位售價1,224.6萬元起，呎價24,953元起。扣除最高22%折扣優惠後，折實價由955.2萬元起，折實呎價由19,462元起。

入場單位為2B座6樓E室，實用面積488平方呎，兩房間隔，折實售價955.2萬元起，折實呎價由19,462元起。

海盈山分兩期發展 共涉800伙

港鐵黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」（LA MONTAGNE) 分兩期發展涉及第4A、4B期，由兩座住宅大樓組成，均設34層住宅樓層，合共提供約800伙。其中第4A期涉及432伙，項目戶型涵蓋一房至三房及特色戶，實用面積351至1,847平方呎，主打兩房及三房戶，不設開放式單位。預計關鍵日期為2025年5月15日。

↓↓海盈山2A座37樓A室↓↓

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↓↓海盈山2B座37樓A室↓↓