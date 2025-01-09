中環甲廈空置率升至13.2%　世邦魏理仕料租金再挫最多5%

世邦魏理仕最新發表的《2025年香港商業房地產市場展望》指出，受惠於減息帶動，加上中國內地預期經濟刺激的支持，而另一方面，貿易衝突或加劇，商業地產市場動力預計在2025年將進一步改善。不過據該行資料，本港甲廈空置依然嚴峻，截至2024年12月底，整體空置率為17%，按年增加0.5個百分點，當中大中環地區最新為13.2%，按年增加3.1個百分點。該行料該區今年租金將下挫最多5%。



世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，隨著融資成本下降，預計 2025 年香港房地產需求將進一步改善。預計交易量增幅溫和。寫字樓及工業物業業主將面臨供應過剩的挑戰，租金水平將繼續對租戶有利。

他預計，預計旅客增加將推動餐飲行業，但消費模式的結構性轉變將阻礙零售額大幅增長，零售租賃需求或保持穩定。即使利率呈下降趨勢，但高空置率及預期未來供應競爭下，各物業板塊的資本值或會在 2025 年繼續受壓。

甲級寫字樓租賃活動在2024年第四季度季節性放緩，總租賃量較上季下跌38%至 661,000 平方呎。全年租賃量總計430萬平方呎，較2024年的400萬平方呎按年增加6.3%。

空置率過剩導致2024年第四季租金較上季下跌1.7%，全年租金下跌6.3%，較2023年的-5.5%年跌幅加劇。

新增供應或會令空置率上升 整體租金睇跌5至10%

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，儘管企業依然謹慎控制成本，但甲級寫字樓的租賃活動在2024 年略有改善。新落成項目繼續推動租戶傾向租用優質寫字樓，而寫字樓租金下調使企業考慮升級其空間。2025年預計中國的經濟政策或會刺激香港IPO活動增加，並提振本港金融業的發展。預計自2024年起，寫字樓租賃氣氛將有所改善，新租賃量預計將按年增加5%。新增供應或會令空置率從目前的17% 繼續上升，預計2025 年租金將再下降5% 至10%。

核心區一線街舖市租金看升5%

商舖方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，儘管 2024 年零售銷售數字有所下跌，但新租賃查詢持續，較低的租金水平亦支持穩定的租賃交易，加上入境旅遊的持續增長，疫情以來相對低調的國際品牌今年對核心地區表現出興趣。核心區一線街商舖租金連續兩年呈現上升趨勢。

展望2025年，香港的盛事經濟將帶動旅客人數持續增長。儘管消費模式出現結構性轉變，零售額增長保持在適度水平，預計餐飲業將最為受惠。大多數新開商店將集中於中低檔餐廳、新興時尚品牌及健康相關零售商。核心區一線街商舖空置率預計將保持在相對較低的水平，並支持 2025 年租金上升 5%。