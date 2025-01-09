投資者700萬蝕沽柏傲莊兩房　放盤不足一年半劈價3次　5年貶值14%

二手市場續以蝕讓成交為主，最新大圍柏傲莊有投資者以700萬元蝕沽兩房戶，放盤不足一年半，前後劈價三次共200萬元，單位5年貶值約14.7%。



中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為大圍柏傲莊2A座高層E室，實用面積322平方呎，屬一房間隔。原業主在2023年9月以900萬元放盤，及後8個月後減至800萬元求售，最終在9月再減至50萬元至750萬元，最終劈至700萬元沽出，呎價21,739元。

放盤不足年半 劈價三次共兩球

換言之，單位放盤不足一年半終累劈200萬元。至於，新買家為區內客，見屋苑交通便利，單位質素高，價錢吸引，即入市單位自住。

據知，原業主則於2020年以821萬元買入單位，持貨至今5年，是次易手蝕讓121萬元，單位期內貶值約14.7%。不過，由於單位曾用作收租用， 料租金可抵銷部分蝕幅。