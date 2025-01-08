規劃署不反對　合和南固臺擴地盤申重建312伙　總樓面大增一倍

繼灣仔合和商場（Hopewell Mall）、灣仔合和酒店於2024年11月至12月陸續試業，合和集團旗下灣仔版圖再有新部署。該集團近年一直就旗下一級歷史建築物南固臺及周邊建築物等，向城規會申請重建為一幢分層住宅，近期透過合併秀華坊18號增加土地面積。項目單位伙數則由早前的255伙，增加至312伙，增幅約22%，而住宅樓面則大幅增加近1倍至近30萬平方呎。規劃署對上述申請表示原則上不反對。



事實上，合和實業主席及董事胡應湘接受《香港01》訪問時表示，集團在灣仔的商業版圖計劃快將完成，目前尚餘最後的南固臺住宅項目，當該項完成後，預計集團或將會轉型做收租公司，坦言「就好似希慎、置地咁」。



地盤面積增一成、總樓面調高一倍

據城規會資料，上述南固臺重建項目將透過合併秀華坊18號增加土地面積，地盤面積由約30,450平方呎，增加至33,807 平方呎，增幅約11%。項目地積比率同時申請大幅調高，由5.136倍大增至9.197倍，大增79%，落成後為一幅樓高28層的大廈，較早前增加7層。

至於落成後總樓面面積高達310,923平方呎，較早前的156,382平方呎，大幅增加99%。住宅部份樓面由149,678平方呎，大升至299,463平方呎，涉及伙數由255伙增至312伙，增加約22%。

上述項目申請人為合和實業有限公司旗下子公司Yuba Company Limited，該公司指出，該項目原本用途為「綜合發展區」和「住宅（丙類）」地帶，申請人擬把項目改劃為「其他指定用途（住宅發展並保育歷史建築物）」和「其他指定用途（高架行人走廊）」地帶，以作附設商業配套用途的綜合住宅發展和保育南固臺。

申請人又指，新方案同時設指示性發展方案，地面主要作零售用途，與附近地區特色一致。位於地盤西北部分的非建築用地擬議發展為地面休憩空間，將開放予公眾並作公眾通道，以方便行人往來及保留秀華坊的特色和氛圍。地面休憩空間將設有全天候簷篷改善行人體驗。此外，指示性發展方案擬議把地面從捷船街後移 3 米。平台懸臂式的休憩空間將爲地面的行人提供遮陽功能。

而位於4樓的綜合休憩空間/有蓋園景區將在合理時間內向開放予公眾享用。項目將提供不少於2,800平方米並開放予公眾的休憩空間。

至於船街梯級上的一部分擬改劃爲「其他指定用途（高架行人走廊）」地帶，以反映申請人建造一條高架行人走廊改善區內可達性的意向。

+ 4

左起：合和實業有限公司主席及董事胡應湘、合和實業主席胡應湘的妻子兼集團非執行董事胡郭秀萍。（周令知攝）

+ 1