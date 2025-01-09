普通話拼音買家急升9成　2024年逾1.1萬宗、涉1300億　創歷史新高

自撤辣後，內地客於本港樓市再次扮演重要角色。中原地產最新數據顯示，2024年全港共錄得逾1.1萬宗普通話拼音買家入市個案，涉及成交金額逾1,300億元，兩項數字均破盡紀錄。而普通話拼音買家一手金額佔比更高達4成。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖人民幣貶值，內地客來港置業成本有所上升，但由於港府去年二月底宣佈全面撤辣，加上本港樓價自高位回落逾兩成，以及政府推出一系列搶人才及優化移民政策，進一步提升內地客來港置業意欲。去年就有大批內地客前來香港睇樓買樓，當中包括經各項人才計劃來港的專才或新移民，個別更大手掃貨，對本港樓市起推動作用，樓價亦於去年底止跌回穩。



普通話拼音買家急升九成

受惠撤辣、減息及施政報告推出惠及樓市政策，去年樓市交投暢旺，全年錄得逾4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記，按年升逾兩成。當中，買家姓名為普通話拼音人士佔多達11,638宗，涉及成交金額高達1,304.9億元，較2023年6,095宗及778億元分別急增90%及67%，兩項數字均創下歷史新高。

翻查資料，香港對上一次內地客來港買樓高峯期已經是2010年，當年錄得10,079宗普通話拼音買家入市，但只佔整體成交約9%，去年則升至24%，屬新紀錄。

去年全年錄得逾4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記，普通話拼音買家佔11,638宗，涉及成交金額1,304.9億元，較2023年6,095宗及778億元分別急增90%及67%。（資料圖片）

陳永傑：新盤熱銷內地客功不可沒

去年多個新盤熱銷，內地客亦功不可沒。陳永傑表示，去年全年一手市場錄得逾1.6萬宗登記，按年升近六成；當中普通話拼音買家佔5,547宗或35%，按年升1.5倍，涉及金額達800.5億元，佔整體一手金額達四成，佔比連續兩年創新高。

另外，去年一手市場普通話拼音買家以購買1,000萬元以下細價樓為主，佔整體58%，高於2023年的53%；而5,000萬元一手大額成交，去年該類買家就佔約4%。

陳永傑表示，去年全年一手市場錄得逾1.6萬宗登記，普通話拼音買家佔35%，涉及金額達800.5億元，佔整體一手金額達四成。（盧翊銘攝）

普通話拼音買家鍾情啟德新晉豪宅區

啟德新區一帶新晉豪宅近年吸引大量內地客進駐，去年內地買家數量更相信創下歷史新高。2024年啟德共錄得2,957宗一、二手私樓買賣，而普通話拼音買家同樣是全港之冠，有1,482宗，比第二位的何文田530宗超出近兩倍。目前整個啟德，普通話拼音買家比例增至近三成，比昔日傳統內地客聚居地的九龍站約15%更高。

2024十大普通話拼音買家最愛置業地區。（中原資料）

內地客料為樓市主要動力

陳永傑相信，美國持續減息，加上新香港人置業需求強勁，今年樓市將回穩向好，內地客續成為推動樓市主要動力，而內地客市場未來必然屬業界必爭之地。事實上，近日有發展商直言，因應本港樓市內地客比例上升，未來將聚焦於內地市場推廣，包括透過小紅書等內地社交平台推廣新盤。