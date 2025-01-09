筲箕灣傲華首輪開售47伙　即晚沽41伙　周日再加推銷售55伙

由協成行發展、位於筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA上周劈價重推後，於昨晚首輪銷售47伙，亦為今年首個開售的市區新盤，即晚成功沽出41伙，佔推售單位近9成。



傲華昨晚首輪銷售47伙，戶型主要為開放式及一房戶型，折實售價由335.1萬元起。項目最終即晚沽出41伙，佔推售單位近9成。協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，在已獲認購的單位中，約7成買家來自港島區，主要為筲箕灣區居民。

↓↓傲華昨日銷售情況↓↓

加推35伙、入場價373.4萬

發展商隨即加推3號價單，涉及35伙，涵蓋開放式及一房戶型，實用面積由211至343平方呎，折實售價由373.4萬至669.2萬元，折實呎價16,897至20,862元。項目同時亦更新1號價單，將20個F室及G室價格下調。部署將於本周日(12日)進行次輪銷售，發售55伙。

頭籌買家350萬買開放式作長線投資

當中頭籌買家黎先生表示，因鍾情物業鄰近港鐵站，交通方便，購物設施齊全，於是以約350萬元購入一伙中層開放式單位作長線投資。其本身已擁有自住物業，由於金管局放寛按揭成數至7成，吸引購置物業收租，而且認為後市會平穩發展。

頭籌買家黎先生表示，因鍾情物業鄰近港鐵站，交通方便，購物設施齊全，於是以約350萬元購入一伙中層開放式單位作長線投資。

2020年強拍8.04億統一業權

傲華前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬平方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。