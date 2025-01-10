中原：山頂南區豪宅去年錄109宗買賣　今年一手新盤價格睇升10%

2024年山頂南區一手及二手價量齊升，共錄得109宗成交，成交金額達到151.56億元，較去年81.29億元升86.4%，成交宗數較去年75宗上升45.3%。中原地產高級資深營業董事何兆棠表示，2024年受惠於多項利好消息，包括減息周期開始、全面撤辣、多項吸納人才措施、優化投資移民計劃，以及一簽多行等，令樓市整體氣氛向好，發展商亦積極推盤，令山頂南區2024年總成交量及金額均錄上升。



山頂南區一手成交創7年新高

回顧去年山頂南區豪宅市況，何兆棠指，根據中原地產山頂南分行統計數字，區內全年一手成交錄得26宗，創2017年的32宗以來的7年新高，並較2023年的1宗，急增25倍。而成交金額達59.34億元，較2023年的0.9億元多64.9倍。

何兆棠指，山頂南區豪宅全年一手成交錄得26宗，創2017年的32宗以來的7年新高。（代理圖片）

二手交投價量齊升

扣除內部轉讓及1,000萬元以下山頂南區核心物業後，2024年山頂南區共錄得83宗二手豪宅買賣成交，較2023年的74宗升約12.2%。其中，分層單位佔61宗，洋房佔21宗，屋地成交1宗。至於總金額方面，區內全年二手成交金額共涉資92.22億元，較2023年之80.39億元升14.7%，當中分層單位總成交金額為33.24億元，洋房49.98億元，屋地約9億元。

另外，2024年共錄得21宗逾億元二手成交，宗數較去年多7宗或約50%，逾億元成交總金額錄約63.38億元，為近3年新高。2024年逾億元成交金額佔比較2023年的65%回升，錄得69%。

優化投資移民計劃令超級豪宅受惠

何兆棠補充，「優化投資移民計劃」容許投資成交價須為5,000萬元或以上的住宅物業，令5,000萬元以上的豪宅尤其受惠。山頂南區109宗一、二手買賣成交中，約73%成交涉資5,000萬元或以上；而在全港5,000萬一手成交10大屋苑中，山頂南區One Stanley及陽明山莊亦榜上有名，可見超級豪宅仍有價有市，除了本地超豪買家外，亦有不少海外或內地潛在買家，帶動豪宅交投。

山頂南區租賃市場錄519宗成交

租賃市場方面，2024年山頂南區錄519宗租賃成交，較2023年上升7.2%；總成交金額0.59975億元，按年增8.9%。主要受惠於政府擴大「人才清單」，以及推出新資本投資者入境計劃，大批專才來港就業，對住屋的需求及要求增加，推動豪宅租賃。

（中原數據）

何兆棠：預測2025年一手分層豪宅、洋房量價齊升5至10%

預測後市，何兆棠表示，踏入新一年，減息周期已明確展開，配合多項救市政策，市場氣氛造好增加買家信心，料市場目光仍集中於一手市場。另外，受惠於「優化投資移民計劃」，他相信海外或內地潛在買家將會加快入市決定，預料2025年仍會是「超級豪宅年」，一手分層豪宅及洋房成交量及價格會有5至10%升幅，量升價升。

（中原數據）

二手豪宅成交量升價降

二手市場方面，何兆棠表示，睇淡二手豪宅後市表現。樓市雖向好，以及大部份豪宅業主賣樓意願上升均有助二手豪宅買賣，成交量或會輕微上升，惟成交價則會受二手豪宅狀況及新一代豪宅買家取向改變影響。相較於傳統、樓齡較高的老牌豪宅，不少買家傾向選擇全新、設施配套更齊全的全新超豪，以減少維修開支及享受更優質設施。加上，新一代家庭人口減少，年輕一輩的豪宅買家傾向購買分層豪宅，二手洋房吸引力減少。他預料，山頂南區二手洋房樓價會有10%波幅，二手分層樓價亦會錄5-8%波幅，而新晉屋苑則維持平穩。

租賃租金平穩向升 內地客租賃需求強勁

至於租賃市場方面，雖然海外租客流失，但受惠於專才引入政策，內地租客顯著上升，加上國內資金傾向採用「先租後買」形式入市，料租賃需求持續增加。同時間，區內有全幢出租物業翻新重售，令租盤供應減少而需求漸增。何兆棠料，2025年山頂南區的租賃成交及租金將平穩向升，整體租金波幅5至10%。