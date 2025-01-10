融創中國遭入稟清盤　董事長孫宏斌胞弟近年3度沽豪宅　實蝕1.3億

內房融創中國（1918）發公告指，收到中國信達（香港）資產管理在香港向公司提出的清盤呈請，將於今年3月19日舉行聆訊。事實上，融創中國相關人士近年不時蝕讓沽售豪宅物業。融創中國董事長孫宏斌胞弟孫宏兵，在2022年一年內三度蝕讓沽售豪宅物業，實蝕金額接近1.3億元。



翻查資料，融創中國董事長孫宏斌胞弟孫宏兵早在3年前已連番沽售旗下豪宅物業，如在2022年3月份以1.38億元沽出西半山敦皓28樓C室複式戶，較2018年10月買入價1.888億元帳面貶值約5,080萬元或近27%，成交呎價約58,849元。。由於買入單位時繳付高達30%辣招稅，連其他雜費合計實蝕接近1.1億元。

孫宏兵西半山敦皓3年前實蝕近1.1億沽

該敦皓高層複式C室，實用面積2,345平方呎，附設460方呎戶外平台。翻查資料，孫宏兵於2018年10月份以1.888億元買入該複式單位，當時成交呎價約80,580元，為項目新高價。而且當時更需要支付高達成交價三成的辣招稅，涉及約5,664萬元，即當時入市總成本高達約2.4544億元，每呎成本高達10.46萬元。

↓敦皓高層複式C室相片↓

此名，孫宏兵在2022年1月份，亦連環沽貨，如敦皓高層D1室，以及同區瀚然高層B室，於一月份均以3,200萬元賣出。其中敦皓高層D1室，實用面積1,075平方呎，單位於2016年以3,304.3萬元買入，但當時須繳付23.5%辣稅，涉及稅項逾776萬元，總成本逾4,080萬元，料實蝕逾880萬元。

至於瀚然高層B室，實用面積980平方呎，單位於2015年以3,233萬元買入，當時同樣繳付23.5%辣稅，涉逾759萬元，買入總成本逾3,992萬元，是次實蝕帳逾792萬元離場。