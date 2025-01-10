世邦魏理仕：息口下調支撐樓市反彈　今年整體樓價看升最多5%

世邦魏理仕發表對2025年香港住宅市場的展望，該行香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，若息口持續下跌，今年香港整體樓價將溫和復甦0%至5%，整體成交量將按年增加約10%。住宅租賃市場可能持續維持上升趨勢，租金將增長約5%。



一手樓量升價穩 二手樓價谷底反彈

住宅買賣市場方面，郭偉恩表示，一手市場成交量增加，價格平穩。在2022至2023年創下1萬宗的歷史最低紀錄後，一手市場交投在2024年反彈至1.7萬宗，與2017至2021年的平均宗數相若。如果息口進一步下跌，他預計，2025 年一手交投量將增加10%，約 1.8至2萬宗。

另外，二手樓價將從低點反彈。他指出，由於2024年政府撤辣、本港穩固的經濟基本面，加上部份租客傾向轉為業主，故預計二手樓市將於2025年回復至2017年至2020年的平均水平，即反彈10%至近4萬宗。

郭偉恩料，2025年住宅租賃市場可能持續維持上升趨勢，2025年租金將增長約 5%。（世邦魏理仕提供）

2025年整體樓價料升最多5%

郭偉恩續指，與租金成本相比，較低的貸款成本可以鼓勵租戶轉為業主，從而增加一手及二手市場的需求。他預計，香港整體樓價將出現溫和復甦，增幅為0%至5%。而整體樓市成交量接近6萬宗，按年增加約10%。而豪宅市場方面，他預計在2024年市場消化大折讓的豪宅買賣後，樓價將恢復正常。

住宅租金將上揚約5%

住宅租賃市場方面，他預計租賃需求將上升，特別一房及兩房單位，從而推動一級市場的投資。且較高的租金回報可吸引投資者，支持樓價穩定或保持增長。他預測，住宅租賃市場可能持續維持上升趨勢，2025年租金將增長約 5%。