中原：農曆新年樓市傳統淡季　十大屋苑睇樓量下滑　按周微跌1.3%

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得384組，較上周微跌1.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，月尾有議息會議，樓市觀望氣氛增加。而且，聖誕至農曆新年期間為樓市傳統淡季，年關將至，許多買家及業主忙於準備新春，選擇延後買賣活動，留待開年後才出動，預計隨著年關的臨近，睇樓氣氛及二手成交會越見疏落，農曆年後才有望回升。



港島區睇樓氣氛平淡

港島區方面，鄰區有新盤推售，搶去部分上車客及換樓客，太古城本月暫錄4宗買賣成交，平均實用呎價約14,492元。屋苑周末睇樓氣氛平穩，錄26組睇樓預約，按周減少一組，每呎實用叫價亦變化不大，維持約1.8萬元。

海怡半島本月暫錄3宗買賣成交，平均實用呎價12,029元。本周末屋苑睇樓氣氛平平，錄30組預約，每呎實用叫價繼續徘徊於15,788元水平。

海怡半島。（資料圖片）

九龍美孚新邨呎價跌穿九千關口

九龍區方面，美孚新邨本月至今暫錄約6宗買賣成交，交投平穩，平均實用呎價被一宗事故單位拍賣成交而被拉低至8,808元水平，跌穿9,000元關口。美孚新邨本周末預約睇樓量維持45組，睇樓氣氛平穩，每呎實用叫價亦徘徊於10,800元水平，料交投平平。

將軍澳區內睇樓氣氛偏靜。上車屋苑新都城本周末預約睇樓量錄得50組，按周無升跌，每呎實用叫價則繼續向下調整，最新報15,673元。新都城本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價13,274元

新都城。（資料圖片）

新界區睇樓量按周無升跌

新界區方面，沙田第一城本月整體交投氣氛向好，睇樓氣氛正面，屋苑本週末錄約50組睇樓量，較上星期無升跌，本月至今暫未錄成交，近期入市氣氛較為觀望，當中不乏買家積極於新年前尋覓筍盤，部份流向同區二線屋苑尋寶，若業主提供吸引議價空間，單位亦有承接。

嘉湖山莊本周末錄得60組睇樓預約，每呎叫價約8,900元，兩者按周均無升跌。鄰區屯門青山公路新盤黃金海灣‧珀岸近日以低價推出，現正展開收票程序，吸走不少上車客源，相信嘉湖山莊本月交投難望活躍，暫時錄得8宗成交，平均實用呎價8,097元。