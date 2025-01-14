華潤置地油塘貨倉擬建28層大廈涉342伙　鄰近親海駅、設海濱長廊

由中資華潤置地（1109）在2023年買入的油塘東源街4號華東貨倉，新近向城規會作出申請，擬用作商住發展，擬建一幢可提供342伙的商住物業，涉及樓面17.96萬平方呎。 申請人認為，上述方案可善用土地資源，以及支持油塘工業區轉型成海濱居住社區。



擬建28層高大廈 料可提供342伙

上述申請位於油塘東源街4號華東貨倉，鄰近長實新盤親海駅，地盤面積2.6萬平方呎，擬以地積比率6.9倍作發展為分層住宅、商店及服務行業和食肆用途，總樓面約17.96萬平方呎，涉及為1幢樓高28層並設兩層地庫的商住物業。 當中，住宅樓面約15.62萬平方呎，料可提供342伙，另有2.34萬平方呎非住用樓面。

華潤置地：善用土地資源、油塘工業區轉型成海濱居住社區

申請人表示，擬議發展方案是為積極回應「住宅（戊類）」地帶的規劃意向，旨在善用申請地點的土地資源，發展成具備住宅、零售餐飲以及額外海濱長廊的發展項目，以支持油塘工業區持續轉型成為海濱居住社區。

發展方案具備額外海濱長廊

另又指擬議發展方案具備額外海濱長廊，反映尊重區內分明層次、並向海濱方向遞減的建築物高度輪廓，確保與附近環境相協調，且不會對周邊帶來負面影響。

同時又是呼應政府現行政策，保證擬議分層住宅單位均達至規定的單位面積下限，並且在市中心位置增加房屋供應。