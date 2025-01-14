投資者轉軚！有感磚頭更保值　決定擲400萬買荃灣樂悠居一房收租

二手市場疲弱，加上銀行定存利率回落，有投資者認為轉買磚頭保值，在睇樓後擲400萬元買荃灣樂悠居一房收租，料租金回報有4厘。



利嘉閣地產分行經理李晓敏表示，是次成交為荃灣樂悠居中層6室，實用面積約312平方呎，屬一房間隔，望樓景。原業主最初以460萬元叫價放盤，經議價後以400萬元沽出，呎價約12,821元。

有感買磚頭更保值

至於，新買家為外區投資者，見現時銀行定存利率已回落，相比之下買樓收租回報更優勝，故決定轉買磚頭保值，經睇樓後認為單位內櫳企理，間隔合用，遂即時洽購。預計上述單位租金回報有4厘。

持貨至今9年 轉手帳升7.2%

據悉，原業主於2016年以約373萬元買入單位，持貨至今9年，是次轉手現帳面獲利約27萬元，單位期內升值7.2%。她補充，該屋苑現有約11個單位放盤，最低入場費由約460萬元起。