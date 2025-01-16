新地廣州南站ICC．峻鑾特色戶單價創新高　港人1200萬添食天台戶

由新地（0016）發展的廣州南站ICC．峻鑾Forest Park，首兩批在港推售的單位於三星期內售罄。項目近日更錄成交單價新高，涉及單位為頂層特色戶，建築面積約162平方米或約1,744平方呎，售價1,200萬元（人民幣，下同），折實約每平方米7.4萬元（折合呎價約6,874元）。



上述成交單位為峻鑾D1頂層特色單位，建築面積約162平方米或約1,744平方呎，約3.6米層高，附送獨特的大露台，可享270度無界景觀，且「獨門獨戶」私密性高，獲買家梁先生斥資約1,200萬元購入。

港人二度入市峻鑾

據悉，買家梁先生為香港人，在港亦為新地業主，因工作常住廣州。峻鑾推售首批單位時，他已購入B區的四房單位，建築面積約124平方米或約1,335平方呎作自用。鑑於看到南站配套陸續兌現，加上樓市利好政策的推出，故「添食」更大單位。

垂青交通四通八達

梁先生表示，項目交通四通八達，高鐵往返香港最快47分鐘，待今年東曉南快綫的海珠灣隧道通車後，從南站到越秀的辦公室僅需25分鐘，大大縮短通勤時間，加上廣佛東環預計今年全運會前通車，30分鐘即可到達白雲機場，出差出行有更多選擇。

另外，發展商表示，廣州南站ICC的商場首期經已封頂，預計將於2026年逐步開放，將通過地下通道無縫連接地鐵22號線及城際番禺站換乘大廳。