海盈山今賣65伙、傳暫沽57伙　代理料即晚一Q清枱　大手客擬購4伙

嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，已步入現樓階段。項目今日（16日）展開新一輪銷售，當中以價單形式賣第3號價單65伙， 另再招標22伙。



據市場消息，以價單推售的65伙，截至晚上7時25分，暫時沽出57伙。

↓海盈山銷售現場情況↓

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，海盈山現已屆現樓，擁鐵路優勢，新一張價單較對上價單有約兩成折讓，吸引一眾用家及投資客入市，料投資者佔5成。他預料，海盈山今輪可一Q清枱，相信發展商亦會乘勢加推，趕於歲晚前推貨。

代理料一Q清枱、發展商再加推

臨近歲晚，樓市走勢造好，周末有新界剛需盤推售，陳永傑料銷情亦會暢旺，相信全月一手市場可達800至1,000宗成交。特朗普將於下周一上任，屆時市場不確定性將陸續釋除，料成交量會再回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

大手客擬4000萬元掃入4伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，海盈山擁鐵路站上蓋的交通優勢，而且項目景觀吸引，並將年內入伙，故備受用家及長線投資客垂青，而今晚以價單發售65伙，由於市場反應佳，故料首批價單單位可望即日近沽清。該行更有大手客擬斥資約4,000萬元購入4伙作為投資及自用。

布少明指出，海盈山是次新一輪推售的單位訂價較項目於前年推售首批訂價有約2成折讓，故吸引不少買家垂青。

聯物業住宅部行政總裁布少明。

價單賣65伙 主打兩房戶

該批價單發售單位屬第3號65伙，包括49伙兩房，16伙三房，實用面積由486至661平方呎，折實平均呎價21,845元。單位售價1,224.6萬元起，呎價24,953元起。扣除最高22%折扣優惠後，折實價由955.2萬元起，折實呎價由19,462元起。

入場單位為2B座6樓E室，實用面積488平方呎，兩房間隔，折實售價955.2萬元起，折實呎價由19,462元起。

較一年半前首批低22%

資料顯示，海盈山於2023年7月推出首批88伙單位，當時一房入場費為966.7萬元，折實平均呎價則為27,989元。以第3號價單單位65伙計，折實平均呎價21,845元，則較一年半前首批低22%。