估價不足救星、私營按保借110%　經絡：相隔23年再現、可穩定樓市

近年樓市大跌，部份在樓市高峰期買入新盤樓花物業的買家，在上會（向銀行承做按揭）時遇上估價不足的情況。有市場消息指出，最新有私營私保公司推出為指定樓盤的業主提供新按揭計劃，貸款額為估價的110%或買入價的90%。



市場人士透露，上述指定樓盤為錦上路柏瓏及日出康城凱柏峰。個別私營私保公司為該兩個樓盤的建期業主提供新按揭計劃，貸款額涉及估價（目前最新估價）的110%，又或是買入價的90%，以低者為準，而還款期最長達30年。

曹德明：有穩定樓市作用

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，此類超過估價90%按揭成數的安排是於2002年後再次出現於市場（當時的計劃目的為轉按業主減輕財務負擔）。現時推出的新按揭計劃則可協助早幾年前以樓價高位購買樓花物業並選用建築期付款的買家，解決現時樓價回調，因估價不足並未能額外籌措首期而未能上會的問題，同時亦為有需要的樓花買家提供多元化的選擇，令樓市有穩定作用。

曹提醒，首置人士的財政預算要鬆動，按揭成數避免「借太盡」，並預留多些資金，令前期開支更鬆動，及應對未來不確定的風險。