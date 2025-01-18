黃金海灣．珀岸首輪開賣　首置客余先生280萬買開放式戶自住

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，今日（18日）展開首輪發售280伙，盡推3張價單全數單位，入場費242.2萬元起。該盤於16日晚上8時截止收票，共接獲約逾4,500個購樓意向登記，以首輪銷售280伙計，超額認購逾15倍。



黃金海灣．珀岸、居於天水圍區的買家余先生表示，斥資逾280萬元買入該盤1B座低層開放式單位，將會作自住用途，又透露是次是首次置業。他表示，決定入市該盤，主要因為價錢及景觀吸引，交通出行尚算方便。

黃金海灣．珀岸買家余先生。

入場費242.2萬元起

黃金海灣·珀岸今首輪發售280個單位，包括72個開放式、112個一房、77個兩房及19個三房戶，折實售價242.2萬至733.6萬元，折實呎價7941至12073元。

銷售當日分為3個時段，包括S組、A組及B組。S組為受邀請的買家，包括員工組別，可最優先揀樓，以先到形式揀選。而A組為大手客時段，可揀選2至5伙。

↓↓第1A座18樓G室示範單位↓↓

+ 4

提供631伙 戶型涵蓋開放式至三房

黃金海灣第二期珀岸提供631伙 ，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由305至1,329平方呎。當中開放式305至311實用面積，佔72伙；一房實用面積304至318平方呎，佔166伙；兩房實用面積427至545平方呎，佔256伙

至於三房亦佔79伙，實用面積651至900平方呎，另設58伙特色戶，實用面積269至1,329平方呎。