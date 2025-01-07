黃金海灣·珀岸開價首批128伙　開放式折實242萬　呎價低見7941元

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，今日（1月7日）公佈首張價單，提供128伙，首批折實平均呎價為9,788元，較2024年7月推出的黃金海灣·意嵐的首批折實平均呎價9,988元，低約2%。



當中入場單位為第2座5樓H室，實用面積305平方呎，屬開放式間隔，折實價242.2萬元，呎價7,941元。



屯門黃金海灣·珀岸首批提供128伙單位，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積304至651平方呎，當中開放式戶佔36伙，一房佔57伙，兩房佔30伙，三房佔5伙。

發展商指出，扣除最高12%折扣優惠及6萬元星級家俬折扣優惠後，折實售價242.2萬至656萬元，折實呎價由7,941元至12,040元。

黃金海灣·珀岸開價，首批入場單位為第2座5樓H室，實用面積305平方呎，屬開放式間隔，折實價242.2萬元，呎價7,941元。（黃祐樺攝）

開放式戶呎價不足8000元

當中入場單位為第2座5樓H室，實用面積305平方呎，屬開放式間隔，折實價242.2萬元，呎價7,941元。

最平三房折實價627.8萬 呎價9644元貴過細單位

最平一房戶為第1B座5樓G室，實用面積309平方呎，折實價258.9萬元，呎價8,379元。兩房戶則為第1B座5樓F室，實用面積441平方呎，折實價391.2萬元，呎價約8,871元。

至於三房戶最平為第2座5樓A室，實用面積651平方呎，折實價627.8萬元，呎價約9,644元。

（黃祐樺攝）

第一期意嵐去年7月推139伙 入場價184.2萬

參考去年7月黃金海灣第一期意嵐首批139伙，折實均價9,988元，開放式戶入場價184.2萬元。

另外，位處項目旁的屯門「帝御」系列的第三期帝御．嵐天於2021年1月推出，首批112伙單位，折實均價15,020元，開放式戶入場價299.9萬元。而第二期帝御．星濤則於2020年10月推出，涉及123伙，折實均價14,585元。首批入場單位為開放式，入場價為298.8萬元。

提供631伙 戶型涵蓋開放式至三房

黃金海灣第二期珀岸提供631伙 ，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由305至1,329平方呎。當中開放式305至311實用面積，佔72伙；一房實用面積304至318平方呎，佔166伙；兩房實用面積427至545平方呎，佔256伙

至於三房亦佔79伙，實用面積651至900平方呎，另設58伙特色戶，實用面積269至1,329平方呎。

↓↓第1A座18樓G室示範單位↓↓