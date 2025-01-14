旭日黃金海灣·珀岸加推65伙　入場費283.8萬　周六首輪盡推281伙

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，今日（14日）加推3號新價單，提供65伙，戶型涵蓋一房至三房，折實售價284.8萬至733.6萬元，折實呎價9,096元至12,073元。整批折實平均呎價為10,538元。項目將於本周四晚上8時截收認購登記，本周六首輪發售281伙，盡推3張價單全數單位。



加推65伙 折實入場費283.8萬

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，3號新價單共提供65伙單位，包括39伙一房，19伙兩房，7伙三房。實用面積由312至655平方呎。扣除最高12%折扣優惠後，折實價由284.8萬元至733.6萬元，折實呎價由9096元至12073元。

入場單位為1B座5樓M室，實用面積312平方呎，兩房間隔，折實售價283.8萬元，呎價9,096元。

3號新價單共提供65伙單位。

周四截收認購登記 周六首輪發售281伙

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，是次價單定價屬原價加推，僅根據單位的景觀及坐向因素等調整。

項目於同日上載銷售安排，將於本周四晚上8時截收認購登記，並於本周六首輪發售281伙，盡推3張價單全數單位，當中約有4成折實售價低於300萬元。

分3個時段揀樓 大手客最多買5伙

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘指出，開售當日買家將分為3個時段，包括S組、A組及B組。S組為受邀請的買家，可最優先揀樓，以先到形式揀選。而A組為大手客時段，可揀選2至5伙。

左起旭日國際李炳餘、旭日國際辜錦波。

↓↓第1A座18樓G室示範單位↓↓

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提供631伙 戶型涵蓋開放式至三房

黃金海灣第二期珀岸提供631伙 ，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由305至1,329平方呎。當中開放式305至311實用面積，佔72伙；一房實用面積304至318平方呎，佔166伙；兩房實用面積427至545平方呎，佔256伙

至於三房亦佔79伙，實用面積651至900平方呎，另設58伙特色戶，實用面積269至1,329平方呎。